Polisten kaçmak için balkondan 6'ncı kattan 5'inci kata indi - Son Dakika

Mersin'de çeşitli suçlardan aranması bulunan bir şahıs, evine gelen polisten kaçmak için canını hiçe saydı. 6'ncı katta bulunan evlerinin balkonundan sarkarak 5'inci kata inen şüpheli, polisten kaçamadı. Şüphelinin balkondan balkona inme anları ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede çeşitli zamanlarda meydana gelen evden hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranması bulunan S.E. isimli bir şahsın, Mezitli ilçesinde bulunan Erciyes 2 Sitesi E2 Blokun 6. katında oturduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahsı yakalamak için operasyon yaptı. Polislerin geldiğini fark eden şahıs, canını hiçe sayarcasına, polislerden kaçmaya çalıştı. 6'ncı katın balkonundan sarkarak, 5'inci kata inen şahıs, yaptığı tüm girişimlere rağmen polislerden kaçamadı.

Polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan şahsın, 6'ncı kattan 5'inci kata inme anları da bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre önce kendi evlerinin balkonunda bir süre bekleyen şahıs, ardından sarkarak bir alt kata iniyor. Sakin tavrıyla dikkat çeken şüpheli, ardından evin içine doğru yöneliyor.

(Koray Ünlü/İHA)