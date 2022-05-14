Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar - Son Dakika

Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar

Polis ekiplerinden kaçmaya başladılar, kovalamaca hastanede son buldu

Aranan aracın polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kaza yapma anı kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin kovaladığı aranan araç, "dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre sonra bir binanın duvarına çarparak yakayı ele veren şüphelilerden biri yaralandı. Kaza yapma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, aranan araç olan 16 KPO 92 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra bir evin duvarına çarparak kaza yaptılar. Sürücü kazanın ardından kaçarken yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı arkadaşı ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.