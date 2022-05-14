Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar

14.05.2022 09:17

Son dakika haberlerine göre Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar Polis ekiplerinden kaçmaya başladılar, kovalamaca hastanede son buldu Aranan aracın polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kaza yapma anı kameralara yansıdı Bursa'da polis ekiplerinin kovaladığı aranan araç, "dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar

Polis ekiplerinden kaçmaya başladılar, kovalamaca hastanede son buldu

Aranan aracın polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kaza yapma anı kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin kovaladığı aranan araç, "dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre sonra bir binanın duvarına çarparak yakayı ele veren şüphelilerden biri yaralandı. Kaza yapma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, aranan araç olan 16 KPO 92 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra bir evin duvarına çarparak kaza yaptılar. Sürücü kazanın ardından kaçarken yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı arkadaşı ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar
Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar

YORUMLAR
500
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı Son dakika haberi | Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
07:10 Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 09:46:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement