Son dakika! Polisten, YKS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika

Son dakika! Polisten, YKS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Son dakika 3. sayfa haberine göre YKS sınavına özel 09.30 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de, tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

YKS sınavına özel 09.30 ve 15.00 saatleri arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri de, tek tek araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi. Evrakları eksik olan ve araç polis ekiplerince yediemin otoparkına çekildi.


Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına gününe özel saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama sürecinde trafik ekipleri belirlenen noktalarda denetim yaptı. Arnavutköy Merkez Camii önünde de denetim yapıldı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu. Durdurulan araçlarda ekipler, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetim de bazı sürücülere ceza kesildi. Evrakları eksik olan ve sigortası olmayan araç polis ekiplerince yediemin otoparka çekildi. - İSTANBUL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Polisten, YKS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika
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