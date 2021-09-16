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Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika

Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok

16.09.2021 00:57
Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok, System.String[]

Son dakika haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde denetimleri sıkılaştırdı. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 16 kişi hakkında işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram 18 gram Hint keneviri (esrar), 145,15 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 19 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 kişiye ise tombala çektirmek suretiyle kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca 8 yıldır firari durumda bulunan, hakkında birçok suçtan aranma kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin toplumun huzurunu bozan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - BURSA

Uyuşturucu, Karacabey, Hisarcık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika


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