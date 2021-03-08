Son dakika politika: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den, Tatar ile görüşme için çirkin istekler - Son Dakika

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme öncesinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile Atatürk tablosunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan kaldırılmasını istedi.

Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmeler yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Kıbrıs Türk tarafına yönelik tavrı tepki çekti. Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme yapmak için Türkiye ve KKTC bayrakları ile Atatürk tablosunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan kaldırılmasını istedi.

Tatar'dan sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olaya sert tepki göstererek, "şartların asla kabul edilmeyeceğini" Borrell'e aktardı. Bunun üzerine bir krize neden olmak istemeyen Borrell, KKTC'ye geçerek Tatar ile görüşme yaptı. Borrell'in Tatar ve Anastasiadis'le ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda farklı tutumu da dikkat çekti. Rum liderle iyi bir görüşme yaptığını anlatan Borrell, Tatar ile ilgili sadece görüşme yaptıklarını ifade etmekle yetindi. - LEFKOŞA