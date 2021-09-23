Son dakika politika: ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Hindistan Başbakanı Modi Washington'da görüştü - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Washington'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcılığı ofisinde gerçekleşen toplantı öncesi kameraların karşısına çıkan Harris ve Modi "iş birliği" mesajı verdi.

Modi, ABD Başkan Yardımcısı Harris'i Hindistan'ı ziyarete davet etti.

Hindistan'ın ABD'nin önemli ortağı olduğunun altını çizen Harris ise Hindistan ve ABD'nin iklim değişikliği konusunda da birlikte çalışabileceğini kaydetti.

Harris ve Modi, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikili görüşmeye geçti.