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Abdulhamit Gül: "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz" - Son Dakika

Abdulhamit Gül: "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz"

20.09.2021 14:09
Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi bizim birinci meselemiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Özellikle sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi bizim birinci meselemiz" diye konuştu. Gül, adliye personeline de "Adliyeye her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'da bir otelde bölge değerlendirme toplantısına katıldı. Ardından Bölge İdare Mahkemesi ve Bursa Adliyesi'ni ziyaret eden Gül, Bursa Bölge Adliyesinde de personelle yemek yedi. Kendi yemeğini sıraya girerek alan Bakan Gül, personele kısa bir konuşma yaptı. Gül, "Kararlarda hakimlerin savcıların isimleri var. Duruşmalara taraflar geliyor. Süreçlerin bu şekilde başarılı bir şekilde sürdürülmesi bizim çalışanlarımız sayesinde oluyor. Sizler adliyede, kalemin bu anlamda tozunu yutan ve adaletin tecellisi anlamında gece gündüz çalışan arkadaşlarımızsınız. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler ne kadar bu anlamda bu çalışmalarda gayret gösteriyorsanız adalete güven o denli artıyor. Çünkü verileri siz giriyorsunuz, duruşmada tutanağı zapta sizler yazıyorsunuz. Tüm yargısal işlemlerle ilgili esas itibariyle biz bile avukatlık yaptığımızda kalemdeki müdür arkadaşlarımızdan, çalışan arkadaşlarımızdan çok istifade ederdik" dedi.

"Sadece işini yapan değil, yargısal meslekte kulak kesilen uygulamaları ve mevzuatı yakından takip eden tecrübeli arkadaşlarımız var. Güzel bir personelimiz var" diyen Gül, "Tüm bu çalışmalarda bizler için önemli olan toplu sözleşmelerle ilgili kazanımlar elde ettik. Bu toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Nöbet ve diğer ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra da özellikle sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi bizim birinci meselemiz. Bunu yakından takip edeceğiz. Biz istiyoruz ki aynı masada çalışan kişilerde sözleşmeli kadrolu ayrımı kalmasın. Bunu ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Personellerin taleplerini dinlediğini ifade eden Bakan Gül, "Daha iyi ne yapabiliriz diye bunun takipçisi olacağız. Uygulamada yaşanan aksaklık varsa bunun takipçisi olacağız. Temel amacımız vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var. O da, 'bana adil bir şekilde davranıldı' diyerek, bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar çok önemli. Şunu söylemek isterim ki; anneniz ve babanızın adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz, her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Öyle davrandıkça vatandaşın bu anlamda adalete güveni artar. Hepinize bu uğurda ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz personelimizi bu anlamda mali ve fiziki çalışma koşullarıyla ilgili sürekli gündemin baş köşesinde tutacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Gül'ün Bursa'da cezaevi ziyaretleri ve diğer programları basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)

Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz
Abdulhamit Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz

Bursa Adliyesi, Adalet Bakanı, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdulhamit Gül: 'Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdulhamit Gül: "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi birinci meselemiz" - Son Dakika
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