Son dakika politika: Afgan müzakereci Mansur: "Taliban ateşkese hazır değil" - Son Dakika

Son dakika politika: Afgan müzakereci Mansur: "Taliban ateşkese hazır değil"

02.01.2021 16:16
Son dakika politika: Afgan müzakereci Mansur:

Son dakika haberine göre Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine katılan Hafız Mansur yaptığı açıklamada, Taliban'ın henüz ateşkese hazır olmadığını ifade etti.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine katılan Hafız Mansur yaptığı açıklamada, Taliban'ın henüz ateşkese hazır olmadığını ifade etti.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz sene 12 Eylül'de başlamış ve 2 Aralık'ta taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştı. Görüşmelerin ikinci aşaması ise 14 Aralık tarihinde 23 günlüğüne ara verilmişti. Afganistan-Taliban görüşmelerine katılan Afgan müzakereci Hafız Mansur yaptığı açıklamada, Taliban'ın henüz ateşkese hazır olmadığını ifade etti.

Mansur, Taliban güçlerinin çoğunun iktidarı askeri olarak ele geçirebileceklerine inandığını belirterek, hükümeti uyardı. Mansur, son yirmi yılda Afganistan'a yardım etmiş olan bazı ülkelerin, hükümetin mevcut biçiminden barış görüşmelerinde kararlaştırılan yapıya geçişine yardımcı olacak, geçici bir hükümet kurulmasına yardım etmeye istekli olduklarını açıkladı. Mansur, temel insan hakları korumak için geçici bir hükümeti kabul etmekten başka seçenek olmadığını ifade etti.

Bölgede bulunan bazı ülkeler ise geçici hükümet kurma fikrinin "Amerikan planı" olduğunu ifade ederek bu fikre karşı çıkıyor.

Mansur, ABD güçlerinin Mayıs ayında tamamen Afganistan'dan geri çekilmesinden önce müzakere ekibinin anlaşmaya varmasına yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmelerin, 5 Ocak'ta yeniden başlaması bekliyor. - KABİL

12 Eylül Darbesi, Afganistan, Taliban, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Afgan müzakereci Mansur: 'Taliban ateşkese hazır değil' - Son Dakika


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