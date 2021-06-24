Son dakika politika: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü hükümet, derin ve paralel yapılarla mücadelede, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadelede, bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde Türkiye'nin önünü ne kadar büyük bir istikamette açtığını son 3 yıllık süre zarfında gördük." dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran 2018'de tam anlamıyla yürürlüğe girdiğini anımsatarak, AK Parti hükümetleri döneminde ortaya konan en büyük reformun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesi olduğunu vurguladı.

Osmanlı Türk anayasacılık tarihine bakıldığında çok büyük icraatların hayata geçtiği, Türk milletinin dünya milletleri nezdinde hızla yükseldiği, ekonomisini, eğitimini, sağlığını, güvenliğini, diplomasisini, sanayisini, üretimini ve ihracatını hızlar artırdığı dönemlerin olduğunu anlatan Özkan, "Cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu ülke, milletçe yekvücut olmak suretiyle kısa süre zarfında adliyede, mülkiyede, hastanede, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ve bir refah istikametinde nasıl hızlı adımlar atmışsak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 24 Haziran 2018'den günümüze kadar 3 yıllık süre zarfında da çok büyük başarılar elde ettik." diye konuştu.

Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, geçmişteki tecrübelerden ders çıkartarak, Cumhuriyet'in kuruluş ve kurtuluş sürecinde milletin kökleriyle bağının yeniden güçlü bir şekilde kurulduğu süreçlerden ve tarihten ilham alarak, aynı ruhla Türk siyasi tarihinin bütün bilgeliklerinden süzülen tecrübelerle hayata geçmiş bir sistem olduğunu söyledi.

"Türkiye düşmanları hiçbir zaman güçlü hükümet istemediler"

AK Parti'nin önüne 2001'den bugüne kadar sürekli engeller çıkarıldığını kaydeden Özkan, bunlarla sürekli mücadele ederek, milletin emanetine sahip çıkarak, milletin beklentilerini hayata geçirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçmişte cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının sürekli gündeme getirdiği bir model olduğuna işaret eden Özkan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Başkanlık sistemi, bu milletin refahı, demokrasisi, güçlü yarınları için ihtiyaçtır", merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ise "Cumhurla başı kopmuştur. Cumhurla başını bir araya getirmek lazım. Başkanlık sistemi, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır." dediğini aktardı.

Bu reformu engellemek için tüm mihrakların harekete geçtiğini ifade eden Özkan, Türk siyasi tarihinin ortak aklının eseri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumunu, 16 Nisan 2017'de hayata geçirdiklerini söyledi.

Demokrasi yolculuğunun, cuntalarla, darbelerle, darbe teşebbüsleriyle kesintiye uğradığını dile getiren Özkan, "Bu süreçlerin kapanmasının yegane yolunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ağır ve acı bedeller ödeyerek, "15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü akşamında bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, çıkarılan derslerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çünkü FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, çeteleri, mafyaları, derin ve paralel yapıları, Türkiye düşmanları hiçbir zaman güçlü hükümet istemediler. İstikrar ülkesi Türkiye'yi istemediler. Güçlü, görevinin başında bir parlamento istemediler. Onun için bu ucube parlamenter sistemi, Türkiye'ye zorla dikte ettirdiler. Hamdolsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü hükümet, derin ve paralel yapılarla mücadelede, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadelede, bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde Türkiye'nin önünü ne kadar büyük bir istikamette açtığını son 3 yıllık süre zarfında gördük."

"Akdeniz'in göbeğinde Mavi Vatanımızı inşa ettik"

Sadece 3 yıllık süre zarfında asırlık sorunların çözüldüğünü belirten Özkan, PKK terörü ile mücadelede etkin bir başarı elde ettiklerini, Afrin, İdlib, Cerablus, Münbiç ve Ayn el-Arap'tan Kamışlı'ya kadar olan bölgede büyük bir operasyonla terör örgütünün köklerini kazıdıklarını, terör koridorunu bertaraf ettiklerini, NATO'nun, BM'nin, uluslararası toplumun yapamadığı istikrar ortamını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüyle, savuma teknolojileri ile başardıklarını anlattı.

"Akdeniz'in göbeğinde Mavi Vatanımızı inşa ettik" diyen Özkan, "Anadolu coğrafyasının adeta yarısı kadar büyüklükte olan Mavi Vatan, altında trilyonlarca dolar hidrokarbon, petrol ve doğal gaz kaynağıyla, tarihte olduğu gibi Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Neyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile." dedi.

Özkan, Mavi Vatan'a göz diken darbeci Hafter ve terör örgütlerini Libya'da bozguna uğrattıklarını kaydetti.

Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesinde başarı elde ettiklerini belirten Özkan, "Bütün dünya, Dağlık Karabağ'ın özgürlük mücadelesini, dünyanın ilk İHA ve SİHA savaşı olarak tarihe geçirdi. Türk savunma sanayinin, dünyada diğer ülkelerin savunma sanayine üstünlük çaldığını da ifade ettiler. 300 milyon yılda oluşan Karadeniz doğal gazını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dik duruşu ve kararlı politikaları sayesinde keşfederek, 540 milyar metreküp doğal gazı, milletimizin hizmetine sunduk. İnşallah yakında da milletimiz tarafından kullanılmaya başlanacaktır." diye konuştu.

Sisteminin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Kovid-19 ile mücadelede de Türkiye'nin başarısının, parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kıyaslandığında bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Özkan, bütün dünya ülkelerinin, gelişmiş demokrasilerin Kovid-19 karşısında küresel yardımlaşmadan kaçınarak, bir başka Avrupa Birliği üyesi ülkenin sağlık ekipmanlarına el koyarken, Türkiye'nin, sadece ülke içinde yaşayan vatandaşların değil, dünyanın dört bir tarafındaki bütün vatandaşları da ambulans uçaklarla ülkeye getirerek, sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağladıklarını aktardı.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da salgının bitmesi gereğinden hareketle ülkelerden gelen yardım taleplerini karşılıksız bırakmadıklarını belirten Özkan, "Hamdolsun, bugün salgın ülkemizde azalmıştır. Salgınla etkin bir mücadele ortaya konulmuştur. Salgının sadece sağlık alanında değil, sosyal ve ekonomik alandaki tahribatlarına da müsaade etmeden bütün vatandaşımızın, çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ortamı sayesinde hayata geçirdiğimiz ekonomi paketleri ile derdine derman olduk." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önümüzdeki süreçte Türkiye'yi çağdaş, aydınlık yarınlara, gençlerimizi, dünya gençliği ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecekleri yarınlara götüreceğine inanıyoruz" ifadesini kullanan Özkan, sistemin hayata geçmesinde geçmişten bugüne emeği olan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 24 Haziran 2018 tarihinin yıldönümünü kutlayan Özkan, "Bu sistem sayesinde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yeniden güçlü Türkiye idealini hayata geçirebilecek ve ülkemizin aydınlık yarınlarını, yarınların o çağdaş geleceğini güçlü bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum." yorumunda bulundu.