AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı

11.11.2020 13:12
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı, System.String[]

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 7'nci Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 7'nci Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

2017 yılında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na seçilen Ayhan Salman, 7'nci Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda partisi için çalışmaya devam edeceğini belirten Salman, başkanlığı süresince üzerinde emekleri bulunan kişilere teşekkür etti. Ayhan Salman yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde partimizin 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım. Yaklaşık 3.5 yıl önce İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdii eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dünya lideri, mazlum ve mağdurların gür sesi, yeni Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm çalışmalarımızda yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Antalya Milletvekilimiz Mustafa Köse'ye; İl koordinatörümüz çok değerli büyüğüm Trabzon milletvekilimiz Sayın Muhammed Balta'ya aktif siyasete başladığım ilk günden bu güne kadar sürekli olarak yanımda olan, aldığım her kararı sorgulamadan destekleyen çok kıymetli aileme, dost ve akrabalarıma; birlikte çalıştığımız il yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyelerimize, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş'a, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış il başkanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan hemşehrilerimize, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim."


AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika


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