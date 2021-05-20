Son dakika politika: AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan, Selvitopu'na TOKİ konutları tepkisi - Son Dakika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Karabağlar ilçesinde gerçekleştirmek istediği projenin yapım ihalesi için verdiği karar nedeniyle İlçe Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

İrfan Doğruca, yaptığı yazılı açılamada, Belediye Başkanı Selvitopu'nun idare mahkemesine başvurusuyla ihalenin iptal edildiğini ve hak sahiplerinin mağdur edildiğini savundu.

Selvitopu'nun seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydeden Doğruca, "Hangi vicdan, insanların umutlarına, hayallerine, mutluluğuna düşman olabilir, sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlayacak bu projeye karşı çıkabilir? Hak sahipleri ve vicdan sahibi insanlar, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanının bu yaptığını asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.