Son dakika politika: AK Parti'li Bilen: "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP seçmenine de yapılmış bir saygısızlıktır" - Son Dakika

Son dakika politika: AK Parti'li Bilen: "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP seçmenine de yapılmış bir saygısızlıktır"

11.01.2021 15:29
Son dakika politika: AK Parti'li Bilen:

Son dakika haberi: AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde cumhurbaşkanı" ifadelerinin, CHP'ye oy verenlere de yapılmış bir saygısızlık olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde cumhurbaşkanı" ifadelerinin, CHP'ye oy verenlere de yapılmış bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Bilen, Şehzadeler Belediyesi tarihi Bedesten'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun "şaibeli bir şekilde" CHP Genel Başkanı olduğunu, halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun nezaketten uzak söylemleriyle sadece Erdoğan'a değil, millete ve iradesine saygısızlık yaptığını savunan Bilen, "Milletimizde kendisine bu tavrından, bu üslubundan, bu samimiyetsizliğinden dolayı ceza vermiş, muhalefette bile oyunu azaltmıştır. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP seçmenine de yapılmış bir saygısızlıktır. Onlar bu başarısızlığı hak etmiyor." dedi.

Bilen, Kılıçdaroğlu'na 2023'de milletin teveccühü ile bir ders daha vereceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur da ekranlara yansımış görüntüleri olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini zaman zaman inkar ettiğini savunarak, "Böylesi bir kişi CHP Genel Başkanı olarak bırakın dursun. Muharrem İnce'nin de dediği gibi, 'Çıkmış yenmişiz, yenmişte yenmişiz'. Daha ne istiyoruz? Biz çalışalım, gayretimizi yerine koyalım, rakiplerimizi hafife almayalım ama böylesi bir ana muhalefet partisi genel başkanı olduğu için Allah'a şükredelim." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti'li Bilen: 'Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP seçmenine de yapılmış bir saygısızlıktır' - Son Dakika


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