Üye Girişi
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar - Son Dakika

Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar

25.08.2021 15:56
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar, System.String[]

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'de Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından partideki yerli ve milli duyguların köreldiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'de Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından partideki yerli ve milli duyguların köreldiğini söyledi. Özhaseki, "Kendilerince başka bir mecrada yol almaya başladılar. Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Adıyaman Valilisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden Özhaseki, AK Parti Milletvekili Halil Fırat ile birlikte partisinin il binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere konuşan Özhaseki, ana muhalefetin tek derdinin algı operasyonu olduğunu, son yıllarda mağdur edebiyatı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ana muhalefetin tek derdi var algı operasyonu. Son günlerde iyi öğrendiler bu işi. Bu son birkaç yıldır mağdur edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor. Özellikle Deniz Baykal'ın, operasyon ile genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra partideki yerli ve milli duygular köreldi. Kendilerince başka bir mecrada yol almaya başladılar. Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar. Birinci stratejileri yalan oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. İlk genel başkanlığındaki Meclis konuşmasında gelip beni suçladı. Dedim ki; eyvah felaket bir yalancı adamla karşı karşıyayım. Gece kendi ile konuştum sabah basın açıklaması yaptım. ve basın toplantısının başlığı şu oldu, '10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir?' Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri ömründe bundan usta bir yalancı görmedim. Yine yalanlarını anlattım o gece televizyonlara çıktı ve iki yalan daha söyledi. Sahte fotomontajlar ile çıktı, ertesi gün o fotoğrafların olduğu yerde resimler verdi. 'Şu bina burada yok yalan fotomontaj' dedi genel başkanımız. Ertesi gün yine çıkıp televizyonlarda yalan üstüne yalan söyledi. Sonra da beni yalancı dediğim için mahkemeye vermiş. Ben de savcılığa dilekçe verdim. Yine söylüyorum, ömrümde bunun gibi yalancı birini görmedim. Dosyalar dolusu yalan söylüyor. 'İmar komisyon başkanının 400 tane dairesi var' diye dilekçe veriyorlar. Adamın babadan kalma 4 dairesi çıkıyor. 100 metrelik ama 400 daire diye yazıyorlar. Yalan demeyelim de ne diyelim buna ve şimdi de aynı operasyonu devam ettiriyorlar."'ANKARA VE İSTANBUL'DA YAPILAN BİR HİZMET VARSA SÖYLEYİN BİLELİM'Hizmetin güzel bir şey olduğunu ve buna alışmalarını isteyen Özhaseki, "İstanbul ve Ankara belediyelerinde Mecliste çoğunluk biziz. Yaptıkları tek numara 'AK Partililer önümüzü kesiyorlar'. Nasıl kesiyormuşuz? Siz hangi hayır işini Meclise getirdiniz de hayır dedik. İstanbul Belediyesine genel müdür kararlarının çoğuna evet demişiz. Ankara Belediyesinin çoğuna evet demişiz. Hayır diye reddettiklerimizde bir parkın üzerine bina kurmak istiyorlar. Biz de yapamazsınız Allah'tan korkun diyoruz diye reddediyorlar, dedikleri bunlar. Ama yine yalan söylemeye devam ediyorlar. Hizmet var mı? Ben daha görmedim. Ankara ve İstanbul'da yapılan bir hizmet varsa söyleyin biz de onu bilelim. Geçen günler Adana'da 9-10 belediye başkanı ve milletvekili Süphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlardı. Tek katlı kreşin temelini atıyorlardı. Allah başlangıcı böyle etsin, devamını getirsin inşallah hizmetle karşılaşsınlar. Hizmet güzel bir şey buna alışsınlar, yalanı bıraksınlar, hizmetle uğraşsınlar. Ama ne yazık ki; onlarda böyle bir durum göremiyoruz. Seçimden önce ne demişler ise tam tersini yapmaya devam ediyorlar" dedi.'25 SENEDE YAPTIĞIMIZ BORÇLANMAYI İKİ YILDA YAPTILAR'Özhaseki, şöyle devam etti: "Ankara ve İstanbul için işçinin ekmeği ile emekçinin alın terine saygı göstermez mi? 'Bir tek işçiyi işten atan namusuzdur, şerefsizdir' sözlerini ifade ettiler. Buna genel başkanları da dahil ne oldu peki? İstanbul'a birkaç ay içerisinde 11 bin 700 kişi işten atıldı. Bizim dönemde işe girdikleri için park bahçede ve temizlikte çalışan gariban insanları diyeceksiniz ki; belki çok fazla personel vardı. Bunları işten çıkardılar ama 18 bin işçi alımı yaptılar. Ortağımız dedikleri partiler ile paylaşarak aldılar. Devletin parasına ihtiyacımız yok diyorlardı. Devletten eksik bir kuruş gitmediği gibi bunlara fazlası ile verildiği halde kendileri borçlanma konusunda bizim 25 senede yaptığımız borçlanmayı iki yılda yaptılar. Bunların işi vatandaşların hayır duasını almak yok. Bunların hizmet etme gibi çabaları yok. Ama yalan konusunda bunların üstüne yok."

Özhaseki, konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı, ardından esnafları ziyaret ederek kentten ayrıldı.


Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar
Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar

Mehmet Özhaseki, Deniz Baykal, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak 16:14 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement