Son dakika politika: AK Parti'li Turan, Gara operasyonunun Türkiye düşmanlarına verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: AK Parti'li Turan, Gara operasyonunun Türkiye düşmanlarına verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi Açıklaması

17.02.2021 16:09
Son dakika politika: AK Parti'li Turan, Gara operasyonunun Türkiye düşmanlarına verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın Türkiye düşmanlarına, PKK destekçilerine, emperyalist güçlere karşı verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın Türkiye düşmanlarına, PKK destekçilerine, emperyalist güçlere karşı verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütü tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'yla ilgili, "Başarılı Gara operasyonu Türkiye düşmanlarına, PKK destekçilerine, bölgemizi karıştırmak isteyen emperyalist güçlere karşı verilmiş güçlü bir mesajdır. Bu mesajı alması gereken yerler almıştır. Hala terör örgütleriyle iş tutan olacaksa bunun getireceği sonuçlara da katlanacaktır." diye konuştu.

Şehitlerin naaşlarının ülkeye getirildiği bir zamanda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki bakanın özel görüşmelerde detaylı bilgi verilmesine rağmen partisinin grup toplantısında konudan hiç bilgisi ve haberi yokmuş gibi değerlendirmeler yapmasının tam bir hezeyan olduğunu ifade eden Turan, "Soru diye sarf edilen cümleler düpedüz demagoji ve polemiktir." dedi.

PKK'yı aklayan, onun sözcülüğünü yapan HDP'nin üzerindeki toplumsal baskıyı azaltmak için yapılan bu açıklamaları milletin takdirine sunan Turan, PKK'nın siyasi uzantısı olanlarla kapalı kapılar arkasında ittifak yapanların, halkın aklıyla izanıyla alay edercesine yaptıkları açıklamaların bühtan, ikiyüzlülük ve sahtekarlık olduğunu söyledi.

Kahvaltı randevuları düzenleyenlerin, Diyarbakır annelerine "siyasi oluşum" diyenlerin nasıl gizliden HDP ile ortak hareket ettiğini milletin not ettiğini belirten Turan, "PKK'ya finansal, lojistik destek veren, teröristleri ülkemize ve Mehmetçiğe karşı ağır silahlarla donatanlardan lütuf dilenmeyi bize tavsiye eden zihniyet ile Biden'den demokrasi dilenen zihniyet aynı zihniyettir. Kanlı eylemi gerçekleştiren elbette PKK'lı teröristleridir. Ancak onları yöneten ve yönlendiren dış mihraklar ile içimizdeki iş birlikçileri de onların suç ortaklarıdır. Unutulmasın ki suçu işleyen kadar işletenler de suçludur." yorumunu yaptı.

Atatürk'ün kurduğu parti ile HDP arasındaki tek fark olarak isimlerinin kaldığını dile getiren Turan, "Öcalan'ın kravatlı versiyonu Demirtaş'a özgürlük isteyenlerin, Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüyenlerin soru sormaktan önce bu millete vermesi gereken hesabı vardır. Önce bunların hesabını vermelidirler." ifadelerini kullandı.

İstanbul, AK Parti, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti'li Turan, Gara operasyonunun Türkiye düşmanlarına verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika


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