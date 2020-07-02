Son dakika politika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat...
Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak" dedi. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:34 Kaynak: İHA
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