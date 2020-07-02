Son dakika politika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat... - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye 'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak" dedi. - BERLİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti