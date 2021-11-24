Bakan Akar: "Değerli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Öğretmenler Günü mesajında "Emek, sabır ve hoşgörü timsali değerli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, ilim ve irfan ordumuzun fedakar mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali değerli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Eğitim, toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin en öncelikli şartıdır. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmek ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmek ancak eğitimle mümkündür. Eğitimin en temel ögelerinden biri ise şüphesiz ki öğretmenlerdir. Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında öğretmenlerin rolü hayati önemi haizdir. Bundan 93 yıl önce 1928'de bugün 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını alan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin istikbalini yoğuran kültür ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir' diyerek öğretmenlerimizin toplum hayatındaki yerini özlü bir şekilde ifade etmiştir. Vatanımızın her köşesinde üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapan irfan ordumuzun kıymetli mensuplarının, değerli öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aklın ve bilimin rehberliğinde 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştireceklerine ve cehalete karşı yürüttükleri mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerine yürekten inanıyor; emek, sabır ve fedakarlıkları için her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit öğretmenlerimizi, ülkemizin bugünlere gelmesinde ve hepimizin yetişmesinde emeği geçen ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla yad ediyor, başta Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, öğretmenlerimiz olmak üzere tüm değerli eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)