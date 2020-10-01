Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.