Son dakika politika: Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı, her iki ülkenin yararına - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adana'da Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası'nda 8'inci Komando Tugayı'nın sancak teslim törenine katıldı. 8'inci Komando Tugayı'nın sancağı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenle tugay komutanlığına teslim edildi. Tugay Sancağı'nın platformdaki yerini almasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 8'inci Komando Tugayı'nın tarihçesinin okunmasının ardından Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Tugay Sancağı'nı Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt'a teslim etti.