Bakan Bilgin: "Kanınız yerde kalmayacak" - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Eren-11 Operasyonunda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışma sonucu şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize tez zamanda şifa versin. Kanınız yerde kalmayacak."
(Mevlüt İşli/İHA)