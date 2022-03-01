Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması

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Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geldi.