Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

01.03.2022 13:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması Hatıra fotoğrafı çekimi Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması

Hatıra fotoğrafı çekimi

Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü
Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü
Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü
Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü
Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

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GÜNDEM / 1 Mart 2022 GÜNDEM / 1 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü - Son Dakika
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