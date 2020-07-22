Son dakika politika: Bakan Gül: "Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Muğla'nın Ula ilçesinde Pınar Gültekin'in canice katledilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekün mücadele, yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA