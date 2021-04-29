Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, "19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük" - Son Dakika

Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, "19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük"

29.04.2021 21:37

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, "19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır" "Türkiye, AK Parti iktidarları ile kaderine razı bir ülke olmaktan, gelişmiş bir...

Bakan Karaismailoğlu, "19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır"

"Türkiye, AK Parti iktidarları ile kaderine razı bir ülke olmaktan, gelişmiş bir ülke olmaya doğru ilerleyen bir konuma gelmiştir"

KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Türkiye, AK Parti iktidarları ile kaderine razı bir ülke olmaktan, gelişmiş bir ülke olmaya doğru ilerleyen bir konuma gelmiştir" dedi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinin test sürüşüne katılmak üzere Karaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tren Garı'nda düzenlediği basın açıklamasının ardından bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Karaman Valiliğine yapan Bakan Karaismailoğlu, burada Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'tan kentle ilgili bilgiler aldı. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı da makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hiç şüphesiz Türkiye, AK Parti iktidarları ile kaderine razı bir ülke olmaktan, gelişmiş bir ülke olmaya doğru ilerleyen bir konuma gelmiştir. Milletimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hizmet odaklı bir siyasi anlayış ile tanışmıştır. Türkiye'nin her yerinde AK Parti il ve ilçe başkanlıkları milletin evine dönüşmüş ve son 19 yılda hayata geçen nice dev yatırım ile partimiz halkımızın gönlünde taht kurmuştur. Birincisi halkımıza hep en iyisini vermek için çalışmaktır. İkincisi de attığımız her adımda, ülkemizi dünyanın lider ülkeleri arasında görmek hedefiyle hareket etmektir. Biz bu anlayışla 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük. Sağlıktan eğitime, savunmadan ulaştırmaya pek çok alanda asırlık bir mesafe kat ettik" dedi.

"Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. Yurdun dört bir yanını bölünmüş yollarla ördük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızla konforlu, güvenli, hızlı ulaşımı köylerimize kadar götürdük. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı, bin 809 kilometre daha artırarak 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435'e yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 590 kilometreye yükselttik. 2003 yılından bu yana 3 bin 469 adet köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 700 kilometreye ulaştırdık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Dünyanın en önemli ticaret koridorlarının hakimi olduk. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesini sağladık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel havacılığın merkez üslerinden biri haline getirdik. Mavi vatanımız denizlerimizde limanlarımızın, tersanelerimizin sayısını artırarak güç kazandık. Gemi inşası alanında iddialı bir ülke haline geldik. Ülkemizi bilişim otobanlarıyla ördük. 2003 yılında 88 bin olan fiber hat uzunluğumuz 425 bin kilometreye ulaştı. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın entegrasyonuna devam ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu ve Yüksek Hızlı Tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. 2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladık. Malkara-Çanakkale Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Rize-Artvin Havalimanı, Ankara-İzmir ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hatları, Filyos Limanı, Kanal İstanbul, gibi dev projelere de başarıyla devam ediyoruz. Saymakla bitmeyecek nice eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçirdik."

"Konya-Adana arasındaki seyahat süresini de 5 saat 50 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya indirmiş olacağız"

Karaman'a da hizmetleriyle her şeyin en iyisini, en güzelini sunmak için çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ilimizin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 4 milyar 337 milyon lira harcama gerçekleştirdik. 2003 yılında bölünmüş yol uzunluğu sadece 19 kilometre iken, bugün 167 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu yok iken, 275 km BSK kaplama yaptık. Konya'ya bölünmüş yol ile bağladık. Karaman Çevre Yolu, Karaman-Bucakkışla-Ermenek Yolu (Taşkent - Adiller) Ayrımı-Sarıveliler- (Taşkent-Alanya) Ayrımı Yolu, Ayrancı-Erdemli Yolu çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Karaman - Mersin Yolunun en kritik kısmı olan Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü'nde de çalışmalarımız başarıyla sürüyor. Çift tüp olarak inşa edilen Sertavul Tünelinde sağ tüpte 446 metre sol tüpte de 556 metre olmak üzere bin metre kazı destek çalışmasını tamamladık. Projeyi 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunların yanında bugün Karaman'a bir de müjde getirdik. Bildiğiniz üzere Konya-Karaman arasındaki yüksek hızlı tren hattımızda sona yaklaştık. Alt ve üstyapı çalışmalarımız tamamlandı. Sinyalizasyon yapım çalışmaları ile test ve sertifikasyon işleri de bitirilen hattımızda, Haziran ayında hızlı tren işletmeciliğine geçmeyi planlıyoruz. Hattımız yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da hizmet verecek. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte, Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecek ve hat kapasitesi de 3 kat artacak. Tamamı 237 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kesimde de yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağladık. Konya-Karaman-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında, bu hattımızda saatte 200 kilometre hızla seyahat edilebileceğiz. Konya-Adana arasındaki seyahat süresini de 5 saat 50 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya indirmiş olacağız. Bu şekilde, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması sağlanacak; bu bölgeler arasındaki ticaret, ekonomi, turizm ve kültürel etkileşim artacaktır" diye konuştu.

"Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır, bu ülkenin vaktinden çalmaktır"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Karaman'ın ulaşım ağını tesis ederken iletişim ağını da güçlendirmeyi unutmadık. Fiber optik kablo uzunluğunu, 539 kilometreden 2 bin 22 kilometreye çıkardık. Daha önce hızlı internet kullanıcısı olmayan Karaman'da bugün 231 binin üstünde hızlı internet abonesi bulunmaktadır. Karamanlı çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi dünya ile yakınlaştıracağız. Yeni pazarlara ulaştıracağız. Karamanlı gençlerimizi dünyadaki akranlarıyla aynı olanaklara kavuşturacağız. Ekonomik canlılığı artırırken, yeni iş sahaları oluşturacak, istihdamı artıracağız. Ülkemizin 'gelişmekte' olan ülke olmaktan 'gelişmiş' ülke olmaya doğru hızla ilerlediği bu tarihi dönemeçte var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bundan sonra hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmaktır. Biz ülkemiz ve insanımız için bu seviyede bir mücadele ve emek verirken, maalesef asılsız iddialarla, çarpıtılmış haberlerle üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Mühendislik bakımından dünyaya örnek olan, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar. Kısa vadeli hesaplar yapıp, köprülerden kaç araba geçmiş, havaalanına kaç yolcu gelmiş oturup sayıyorlar. Her biri 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık ekonomik ve sosyal öngörülere göre inşa edilmiş, stratejik birer adım olan projelerimizi komik iddialarla hatta yalanlarla karalıyorlar. Konuşmaktan başka marifeti olmayanlara cevap vermek bile vakit kaybıdır, bu ülkenin vaktinden çalmaktır. Biz yüzümüzü milletimize dönerek büyük hedeflerimizi anlatmalıyız. Karamsarlığa mahal vermemeli, herkese umut aşılamalıyız. Bütün bunları yaparken her haneyi, her sofrayı kendi hanemiz, kendi soframız bilmeliyiz. Refahı her haneye ulaştırmadan bir an bile durmamalıyız. Gençlerimizle büyük Türkiye hayalimizi paylaşmalıyız. Gelecekten kaygı duymamalarını sağlamalıyız. İşsizlere iş, evsizlere ev, aşsızlara AŞ olduğumuzu göstermeliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik ve beraberlik ortamını her daim diri tutmalıyız. Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en doğru ve etkili şekilde korumalı, görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız."

Karaman'da ziyaretlerini tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra geldiği Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya döndü.

Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük
Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük
Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük
Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Karaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Bakan Karaismailoğlu, '19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük' - Son Dakika


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