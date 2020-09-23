Bakan Karaismailoğlu: YHT hattımızla 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: YHT hattımızla 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'ten bugüne 162,6 milyar liralık demiryolu yatırımımızla, 10 bin 959 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkardık.

Bakan Karaismailoğlu: YHT hattımızla 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'ten bugüne 162,6 milyar liralık demiryolu yatırımımızla, 10 bin 959 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkardık. Ayrıca, ülkemizi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tanıştırdık. 2020 yılı itibariyle 1246 kilometreye ulaşan YHT hattımızla bugüne dek 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik" dedi.

Bakan Karamismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) 164'üncü kuruluş yıldönümünü nedeniyle Eski Tren Garı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, TCDD'nin 164'üncü kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, "164 yılda çok önemli mesafeler kat ettik, bundan çok daha fazlasını inşallah hep birlikte inanarak ve çalışarak kat edeceğiz" dedi.'DEMİRYOLLARIMIZI 2003 YILINDAN İTİBAREN YENİDEN ŞAHLANDIRDIK'Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demiryollarına büyük bir önem verdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "1923'ten 1938'e kadar Anadolu topraklarındaki hat uzunluğu iki katına çıkarılmıştır. 'Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah ışıklarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözü, TCDD markasının insanımıza ve vatanımıza olan önemini açıklıyor. Aynı zamanda gelecek nesillere büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Ancak açık yüreklilikle belirtmeliyim ki, 1940'lı yıllardan itibaren medeniyet ve refah meşalesi demiryollarımızın büyüme ivmesi duraklatılmıştır. Vizyon ve planlamada ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle demiryollarımız ihmal edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir miydi? Elbette hayır. Demiryollarımızı 2003 yılından itibaren yeniden şahlandırdık" diye konuştu.'53 MİLYON VATANDAŞIMIZA HİZMET ETTİK'Karaismailoğlu, AK Parti iktidarında demiryollarına büyük önem verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"18 yıllık iktidarımız döneminde, memleketin her noktasına raylarımızı götürmeye, YHT'lerimizle ulaşım devrimi gerçekleştirerek, yolcu ve yük taşımacılığında kapasitemizi kat be kat artırdık. Gittiği yere refah götüren, medeniyet götüren, düşük maliyetle yolcusunu, yükünü taşıyan, trenlerimizden vazgeçemeyiz. Demiryollarımızı ve trenlerimizi çağa uygun işletim ve yönetim yaklaşımıyla yeniden Türkiye'de ulaşımın kalbi haline getirmeliyiz. Milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve milli bağımsızlık anlayışımızın gereği olan Milli Ulaşım ve Altyapı Politika'mız doğrultusunda yük ve yolcu taşımacılığında ikinci bir demiryolu çağı başlattık. Türkiye'nin dört bir yanında kullanılmayan hatlarımızın rehabilitasyon projelerini hazırladık. İstanbul Boğazı'nı raylarla geçerek, Asya ve Avrupa'yı demiryoluyla birbirine bağladık. Ulaşımın tüm modlarıyla entegre lojistik projelerimizle geleceğin yol haritasını çizdik. 2003'ten bugüne, 162,6 milyar liralık demiryolu yatırımımızla, 10 bin 959 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkardık. Ayrıca, Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırdık. 2020 yılı itibariyle 1246 kilometreye ulaşan YHT hattımızla bugüne dek 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik."


Adil Karaismailoğlu, Politika, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: YHT hattımızla 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik - Son Dakika


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