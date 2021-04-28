Son dakika politika: Bakan Koca: "İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü" - Son Dakika

Son dakika politika: Bakan Koca: "İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü"

28.04.2021 19:23

Son dakika haber... Bakan Koca: "İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü" -"Sputnik V aşısında ilk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ". Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı.

Bakan Koca: "İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü"

-"Sputnik V aşısında ilk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ". Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, "Bu çok yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Eğer bir defada bu kısıtlardan ve hastalıktan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız. Bunun ne kadar zor bir talep olduğunun farkındayım. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak. Bu süreci kısaltmak için yapmamız gereken kısıtlama ve tedbirlere uymaktır" ifadelerini kullandı.

"Sputnik V aşısında ilk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek"

Aşı tedarikinin önümüzdeki 2 ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması beklendiğini vurgulayan Bakan Koca, "Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Yerli aşıda ilerleme kaydedildi

Yerli aşılarda da belirli düzeyde aşama kat edildiğini ifade eden Bakan Koca, "Yerli gücümüz yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız Faz-2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz-1 çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz-1 çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz-1 aşamasına ulaşmıştır" dedi.

"Hindistan varyantı ilk kez görüldü"

Mutasyonlar hakkında da bilgiler veren Bakan Koca şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarının etkinliğini de salgının seyrini de yakından ilgilendiren bir konu daha var. Mutasyonlar rna virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün Dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir."

Son dakika politika: Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü
Son dakika politika: Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü
Son dakika politika: Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü
Son dakika politika: Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Bakan Koca: 'İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldü' - Son Dakika


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