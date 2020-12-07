Son dakika politika: Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz - Son Dakika

Son dakika politika: Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz
07.12.2020 11:04
Son dakika haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart"
Son Dakika Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı