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Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

09.12.2021 01:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i bu sabah HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır can yıkıcı terörle mücadele ettiğini belirterek, CHP milletvekillerinin bütçe üzerine konuşma konularını eleştirdi. Soylu, "Hiç terörden bahsettiniz mi? PKK terör örgütü evlatlarımızı katlediyor. Bir tek cümle buna ayırdınız mı konuşmalarınızda? Türkiye'de göç, asayiş, trafik dahil olmak üzere bir tek cümle söylediniz mi? Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit oldular, gazi oldular ve anneler evlatsız kaldı. Bir tek cümleye acaba rahmeti rahmanla başladınız mı? Onu yapmayan elbette ki Kürdistan'ın özgürlüğüne burada ses çıkarmayacaktır. Bunun sağlaması da budur. Biz devletiz. Devlete iftira ettiniz. Vallahi size devlete iftira ettirmem billahi size devlete iftira ettirmem" dedi.

'HDP MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALADIK'Bakan Soylu, Cizre'de AK Parti İlçe Başkanı Tahir Güven'in öldürülmesine değinerek, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullandı.PANKART GERGİNLİĞİBakan Soylu'nun konuşması sırasında HDP milletvekillerinin pankart kaldırması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, böyle bir uygulama olmadığını söyleyerek indirmelerini istedi. AK Parti milletvekilleri, HDP'lileri masalara vurarak protesto etti.'NARKO TERÖRÜ ÇÖKERTTİK'Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede tarihin en büyük operasyonlarını yaptıklarını söyleyerek güvenlik güçlerini alkışladı. Bakan Soylu, narko terörü çökerttiklerini belirterek, "2 yılda 185 milyon kök kenevir ele geçirildi. 50 milyar liralık kenevirin PKK'ya gitmesini engelledi bizim aslanlarımız. Bağırmanız ondandır. Bizim Türkiye'mizde her yerde konuşuyorsunuz. Ama Meclis'te konuşturmamak için çaba sarf ediyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir söz söyledi. Bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı kendi ülkesini 'narko devlet' olarak tarif etmez. Bu ayıptır, günahtır, yazıktır. Genel başkanınıza yanlış bilgi veriyorsunuz. Onu mahcup ediyorsunuz millete karşı. Burada tam 5 yılda 574 uyuşturucu organize suç şebekesini çökerttik. ve yine 15 Temmuz'dan sonra 36 bin uyuşturucudan tutuklu vardı. Bugün benim o polis kardeşlerime olan inancımla beraber 98 bin kişi çocuklarımızı zehirleyemiyorlar. ve yine mahallelerde metruk bina bırakmayacağız, yıkacağız. Kolombiya meselesine gelelim; 17 bin çuval malzeme yakalandı. İçinden sadece 10 çuval çektiler ve içerisinde belgesi burada 189 gram kokain çıktı" dedi.'TERÖRİST SAYISI 160'IN ALTINA DÜŞTÜ'Bakan Soylu, terörist sayısının Türkiye'de 160'ın altına düştüğünü bildirerek "Tam 5 yılda 2 bin 80 kişi teslim oldu. Diyarbakır analarının ahı sizi bitirecek" dedi. Bakan Soylu, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu verdiklerini hatırlatarak, "Tezkereye 'hayır' dediniz. Bunu hayatınız boyunca bir bedel olarak taşıyacaksınız. Hatay, Kilis, Antep buraya tam 550 roket geldi. Onlarca insan hayatını kaybetti. Tarihi bir bedelle karşılaşacaksınız. Ege, Akdeniz, Karadeniz'de, Anadolu'da bunun bedelini size ödettirecekler. Burada HDP ile beraber tuttuğunuz politikalar sizi bir vicdan sınavı ile karşı karşıya bırakacak" diye konuştu.AK PARTİ VE CHP'LİLER ARASINDA GERGİNLİKCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AK Parti milletvekillerinin Bakan Soylu'yu konuşmasının ardından ayakta alkışlamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye doğru koştu. Özalan'ı, kolundan tutan AK Parti milletvekilleri sakinleştirirken, Meclis Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, oturuma ara verdi. Verilen arada Bakan Soylu da Özel'e tepki gösterdi. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.  MHP ve İYİ parti milletvekilleri araya girerek AK Parti ve CHP'li vekilleri sakinleştirdi.'BİZİM TÜRKİYEMİZ' SÖZLERİNE ELEŞTİRİHDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun konuşma sonrası ayakta alkışlanmasını eleştirdi. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç ise Bakan Soylu'nun "Bizim Türkiye'mizde her yerde konuşuyorsunuz" sözlerine tepki gösterdi.SOYLU: GELİYOR GELMEKTE OLAN

Bakan Soylu kürsüye çıkarak "Bana, şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah partim cezai ehliyet verir de ceza alabilme imkanı olur. Hiç endişe etmeyin; Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Devlet Bahçeli; geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Soylu: İlçe başkanımıza pusu kurarak öldüreni, HDP milletvekilinin evinde yakaladık - Son Dakika


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