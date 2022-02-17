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Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile bir araya geldi

17.02.2022 18:49
Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla ile Bakanlık makamında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla ile Bakanlık makamında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla'yı Bakanlık makamında kabul etti. Şeref Defteri'nin imzalanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından iki bakan toplantı odasına geçerek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKEYİZ"

Toplantı öncesi konuşan Bakan Soylu, Kosova ve Türkiye arasındaki dostluğu vurgulayarak, "Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 14. yılında burada bulunmak bizim için çok önemli. Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz. Kosova'nın Balkanlar'daki hem istikrar, hem refah, hem de huzurun en önemli ülkesi olduğunu biliyoruz. Birbirimizle olan ilişki kültürümüzü, medeniyet bağımızı anlatmaya gerek yok. Birlikte çok işimiz var" dedi.

Kosova İçişleri Bakanı Svecla ise, "Türkiye, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden birisiydi. O günlere ulaşmak için Türkiye'nin bize çok yardımı oldu. O günleri unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/ İHA)

Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile bir araya geldi

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Süleyman Soylu, Türkiye, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile bir araya geldi - Son Dakika


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