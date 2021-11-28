Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu

28.11.2021 13:54

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik." dedi.

Bakan Yanık, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Tokat'ta, Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı.

Çocuk evleri sitesi, gündüzlü yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, aile danışma merkezi, spor salonu ve yüzme havuzu, cami ve diğer donatılarıyla Tokat'a yaraşır bir kompleksi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yanık, kampüste her bir ayrıntının tek tek düşünüldüğünü vurguladı.

Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün, Tokat'ın ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer şehirlere de örnek olmasını ümit ettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Ülkemize hizmet etme gücünü ve şevkini neredeyse 20 yıldır aralıksız sürdüren, en iyisini ve en güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak, milletimizin bize olan inancı en önemli motivasyon kaynağım olmuştur. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu kampüs, tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla insana değer veren bir hizmet anlayışını, burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Bütün çocukların özenle sahip çıkılması gereken birer emanet olduğunun altını çizen Yanık, "Biz buna inanıyoruz. Onlar bize emanet, biz geleceği onlara emanet edeceğiz günün birinde. Bütün çocukların geleceğe sağlıklı ve yeterli şekilde hazırlanmasını sağlamak, gerek anayasal gerekse sosyal ama aynı zamanda vicdani sorumluklarımız arasında yer alıyor. Bugün ülke çapında 1300'ü aşkın bakım kuruluşumuzda, 14 bine yakın evladımız bize emanet. Onların en iyi şekilde hayata hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz." diye konuştu.

"Mutlu, sağlıklı, üreten ve faydalı bireyler olabilmeleri için çaba harcıyoruz. Bununla birlikte, çocuklara yönelik politikalarımızda aile hayatının öncelenmesi, aile odaklı hizmet modellerimizi belirleyen temel yaklaşımımız 'çocuğun üstün yararı' olmazsa olmazımız." ifadesini kullanan Yanık, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, aile yanında kalması mümkün olamayan çocuklara kurumlarını açtıklarını dile getirdi.

Çocuk evleri sitelerinin çok güzel bir örnek oluşturduğunu anlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma-bakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada kaldığı koğuşlardan artık 5-6 çocuğun bir arada kaldığı yaşlarına göre sınıflandırıldıkları, apartman dairelerinde, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada hayatlarını idame ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar hem yaşlarına göre ev içindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyor ya da çocuk evleri sitelerimizde, tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu sosyal hizmet kampüsümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza, her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz."

Programa, Vali Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu
Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu

Rehabilitasyon, Derya Yanık, Cumhuriyet, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler 16:12 Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
16:12 Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler
16:07 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu         
16:26
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement