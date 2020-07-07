Son dakika politika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro canlı yayında yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Devlet Başkanı Bolsonaro, doktorların kendisini klorokin ile tedavi etmeye başladığını ifade etti. "Sadece test olumlu çıktı" diyen Bolsonaro, "Grip olmuş gibi biraz ateşim vardı. Yorgun hissettim. Herhangi bir sorun olmadan en kısa zamanda iyileşeceğim" şeklinde konuştu. Bolsonaro, akciğer testinin de temiz olduğunu belirtti.

Korona virüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro, maske takma zorunluluğu olmasına rağmen halka açık etkinliklere maskesiz şekilde katılmıştı. Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında Florida Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'da bir araya gelmişti. Ziyaret sonrası Bolsonaro'nun bazı yardımcılarının testleri pozitif çıkmıştı. Bolsonaro, son olarak 4 Temmuz'da ABD'nin Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ABD'nin Brezilya Büyükelçisi ile bir araya gelmişti. - RIO DE JANEIRO