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Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam - Son Dakika

Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam

23.08.2021 15:58
Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam, System.String[]

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın kolay bir iş olmadığını söyledi.

Prosedürün uzunluğundan ötürü hizmet kollarıyla ilgili tamamlanamayan hususların olduğunu belirten Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardıklarını bildiren Bilgin, uzlaşma zemininin bütün kamu görevlilerine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

2022'de yüzde 5+7, 2023'te 8+6 zam

Bilgin, yurttaşları, çalışanları ve kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik. Genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim." dedi.

Hükümet olarak ilk tekliflerinin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları şeklinde olduğunu anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Herkesin merak ettiği ikinci teklifimiz; 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7 artı enflasyon farkı, yani toplamda yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirmek isterim. Burada vurgulamam gereken bir şey daha var. 2022 için enflasyon beklentisi baz etkisini de esas alarak yüzde 9. Dolayısıyla 2022 yılı için yaptığımız bu teklifi şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Türk çalışma hayatında memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta ilk defa yüzde 8'lik artış önerilmektedir. İkinci altı ay ise yüzde 6 artış öngörülmektedir. Bunlarda enflasyon farkı saklıdır. Yıllık bazda toplam yüzde 14 artış yaptığımızın altını çizmek isterim."

"Türkiye tarihinde en yüksek oranları içeren sözleşme"

Bilgin, sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışların da yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık. Memur-Sen Konfederasyonumuzun seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık. Ben yaptığımız sözleşmenin tam anlamıyla bir sosyal dayanışma yaratacak, sosyal politika örneği olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış en yüksek oranları içeren bir sözleşmedir."

Sözleşmeli personel için 3+1 yıl formülü

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söyledi:

"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Memur, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam - Son Dakika


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