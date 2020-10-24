Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir - Son Dakika

Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir

24.10.2020 17:12
Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir, System.String[]

Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu hakkında 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir, Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu hakkında 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir, Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasi açısından vahim iki gelişmeyi paylaşacağını belirterek, "İlk örnek; dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nin herkes tarafından uygulanması gereken kararının geldiği son noktadır. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden sonra, 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği bir milletvekilinin hakkının ihlal edildiğine dair kararını tanımamıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarına her halükarda uyulması hukuk devletinin, Anayasal düzenin gereğidir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasayı ihlaldir, Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç Çağlayan Adliyesi'nde muhkim 14 ve 15'inci Ağır Ceza Mahkemelerinin hakimleri tarafından işlenmiştir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir" diye konuştu.

Öztrak, 2'nci örneğin ise bugün öğle saatlerinde genel merkeze ve il başkanlıklarına tebliğ edilen mahkeme kararı olduğunu ifade ederek, "Karar, bir CHP kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesiyle ilgilidir. Ayrıca, 12 Eylül darbecilerini hatırlatan bir biçimde kitaplara el konulmasına ve kitapların toplatılmasına da karar verilmiş. Toplatılmasına karar verilen, CHP tarafından yayımlanmış '21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı' adlı kitapçıktır. Bu kitapçık, sayın genel başkanımızın TBMM kürsüsünde, 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı konuşmanın resimli halidir. Ayrıca CHP'nin FETÖ konusunda yıllardır TBMM kürsülerinden yaptığı eleştirilerin de bir özetidir. Bu kitabın toplatılması ana muhalefet partisinin, siyasi faaliyetine yargının ağır müdahalesidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Tebdil, Ceza, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir - Son Dakika


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