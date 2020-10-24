Son dakika politika: CHP'li Öztrak: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu hakkında 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak Anayasayı ihlaldir, Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasi açısından vahim iki gelişmeyi paylaşacağını belirterek, "İlk örnek; dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nin herkes tarafından uygulanması gereken kararının geldiği son noktadır. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden sonra, 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği bir milletvekilinin hakkının ihlal edildiğine dair kararını tanımamıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarına her halükarda uyulması hukuk devletinin, Anayasal düzenin gereğidir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasayı ihlaldir, Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç Çağlayan Adliyesi'nde muhkim 14 ve 15'inci Ağır Ceza Mahkemelerinin hakimleri tarafından işlenmiştir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir" diye konuştu.