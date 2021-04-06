Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

06.04.2021 18:24
Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barın katliamında Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da Twitter'da "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİK, AKŞENER VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Meral Akşener ve Mansur Yavaş etiketlenerek bugün yapılan paylaşımda ise "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin, Akşener ve Yavaş'ı hedef alan açıklamasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.


Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika


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