Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

18.03.2021 15:25
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz, System.String[]

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de bir hilal uğruna çok sayıda güneşlerin battığını belirterek, "Ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kazandık.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de bir hilal uğruna çok sayıda güneşlerin battığını belirterek, "Ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kazandık. Bugün de sınır içi ve dışında istiklal ve istikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimiz aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şehitlerin ve gazilerin en büyük mükafatı Allah nezdinde alacaklarını söyledi. Erdoğan, yurtiçi ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit veya gazi olanların bu toprakları vatan yapma mücadelesinin son neferleri olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik, gönlümüz ferah şekilde geleceğe yürüyoruz. Bin yıldır sadece bu toprakları değil, aldığımız nefesi bile çok görenler kimi zaman ordularla, sinsi tuzaklarla hep üzerimize geldiler. Haçlı Seferlerinden İstiklal Harbimize kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz; ama çok kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz. Her ne kadar bazıları anlamamakta ısrar etse de bayrağımızın ve ezanımın sembolü olduğu bu kavga milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki, biz bu mücadeleyi yürütmesek, karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. Tam tersine biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün karşımıza çıkamıyorlarsa siyasetten ekonomiye, alt yapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir."'GÜÇ KAYNAĞIMIZ 84 MİLYONUN KARDEŞLİĞİDİR'Erdoğan, belgesellerdeki aslan-sırtlan ilişkisini anımsatarak, aslanın güçlü olduğunda sırtlanın etrafta dolaşıp aslana hiçbir şey yapamadığını; ama aslan zayıf duruma düştüğü an tüm sırtlanların aslanın tepesine çökerek onu liğme liğme ettiğini kaydetti. Türkiye'nin bu nedenle güçlü olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir" dedi. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler nedeniyle yıkıldığını belirten Erdoğan, "Henüz yüzüncü yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de bu akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Vazgeçmeksizin hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.Erdoğan, kutlu mücadelede verilen her bir şehidin ve gazinin istiklal ve istikbalin tescili olan mühürler olduğunu vurgulayarak, "Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi, döktüğümüz her damla gözyaşı ve ter de geleceğimizi aydınlatan birer ışık huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler işte böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size borcumuzu ödeyemez. Sizlere sağlanan imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir" dedi.BU KİRLİ EMELLERE ULAŞAMAYACAKLARÇanakkale'de bir hilal uğruna çok sayıda güneşlerin battığını belirten Erdoğan, "Ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kazandık. Bugün de sınır içi ve dışında istiklal ve istikbalimizi korumak için hazır beleyen nice güneşlerimiz aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar, bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler; ama milletimize diz çöktüremediler inşallah gelecekte de bu kirli emellere ulaşamayacaklar. Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her yeni adımda, kazandığımız her mücadeleyle geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi; üzerimizde oynananları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir" şeklinde konuştu.'İSTİKLAL MARŞIMIZ, MİLLİ ANDIMIZ OLAN'2021 yılını Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu sene aynı zamanda TBMM'de kabulünün 100'üncü Yılı nedeniyle İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, her bir satırı, her bir dörtlüğü verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7'den 70'e milletimizin tüm ferlerine aşılamamamız bu bakımdan büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 32 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.


Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Türkiye, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi         
17:05
Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei