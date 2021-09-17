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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

17.09.2021 09:33
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül'de ABD'nin New York kentine gidecek.

Erdoğan, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlattığı, "A Fairer World Is Possible" adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan kitabını, BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceği ülke liderlerine de verecek.

Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.

Kitapta BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler de yer alırken, bu kapsamda "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi öneriliyor.

Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri, mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesinin çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacağı belirtilen kitapta, bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması teklif ediliyor.

Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiği anlatılan kitapta, Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesinin de alternatif çözüm olarak öne sürülebileceği ifade ediliyor.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan, İngilizce, Arapça ve Fransızcanın dışında Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İngilizce, Arapça, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek - Son Dakika
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