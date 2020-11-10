Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a teşekkür mesajı - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a teşekkür mesajı

10.11.2020 21:20
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a teşekkür mesajı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimlerle ilgili Donald Trump'a göndererek, "Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimlerle ilgili Donald Trump'a göndererek, "Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimlerle ilgili Donald Trump'a bir teşekkür mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan. Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a teşekkür mesajı - Son Dakika


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