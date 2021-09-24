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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"

24.09.2021 20:37

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası basına yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkiler hakkında, "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor" dedi. Rusya ile ilişkiler hakkında konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"

Amerika ile ilişkiler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika ile ilgili münasebetler konusundaki sorulan bir soru üzerine, şu ana kadar Sayın Biden'la olan görüşmelerde beklediğim, o istenilen netice değildi. ve şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef öyle bir durumdayız. ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. ve onlarla mücadele etmesi gerekirken, mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç gereç, destekleri veriyor. E tabii bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir" dedi.

"Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz"

Rusya ile atılacak adımlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şimdi İran var, Rusya var, biz varız. Ama eğer hakikaten orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek 'bunu nasıl yaparız', bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz yüz milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek bunu da kendimiz için gerekli kılıyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım" diye konuştu.

"Vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim başat tedbirlerimizle olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı sorusuna, "Yeni bazı tedbirler noktasında tabii benim ilgi alanımdan öte bilim kurulunun ilgi alanı. Ben bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım, ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım' dedim. Ama dün bakanımla da yaptığım görüşmede 'başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz' diyor. Şimdi bundan taviz veremeyiz dediğine göre demek ki Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. ve bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. ve özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimizle olacak" dedi.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Rusya, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" - Son Dakika
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