Esenler Teknoloji Üssü Oluyor! - Son Dakika

Eklenme tarihi 5 Haziran 2021

ABONE OL ESENLER TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR! Esenler'de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek olan güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLACAK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin bilişim şehri Esenler'in güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulması planlanan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

ESENLER'İN TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Göksu, "Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi, Esenler'i, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren, nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölgenin ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler'in tarihi ve talihi değişecek" dedi.

Anne Adayları Eğitime! Sağlıklı ve rahat bir doğum için Esenlerli anne adaylarına yol gösteren "Anne Oluyorum" projesi kapsamında verilecek eğitimlere katılmak...

Esenler'e Kış Çiçekleri Esenler Belediyesi, kış mevsimine uygun çiçeklerle şimdi rengarenk… Soğukların iyiden iyiye kendini hissettirdiği ilk andan itibaren değişen tabiatla...

Çanakkale Ruhu Biterse Biteriz

"Tarihe Yolculuk" programında Çanakkale Savaşı'nın destansı öyküsünü anlatan Tarihçi-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, "Çanakkale'nin ruhunu ve manasını dolu dolu yaşayalım... .

Mahkümlarla Gönül Sohbeti İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Esenler Belediyesi'nce düzenlenen Metris Buluşmaları'nın konuğu oldu. Mahkümlarla bir araya gelen Döngeloğlu, "Kalp ve akıl...