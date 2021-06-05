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Esenler Teknoloji Üssü Oluyor! - Son Dakika

Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!

05.06.2021 12:54
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!, System.String[]

Eklenme tarihi 5 Haziran 2021ABONE OL ESENLER TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR!

Eklenme tarihi 5 Haziran 2021

ABONE OL ESENLER TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR! Esenler'de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek olan güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLACAK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin bilişim şehri Esenler'in güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulması planlanan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

ESENLER'İN TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Göksu, "Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi, Esenler'i, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren, nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölgenin ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler'in tarihi ve talihi değişecek" dedi.

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Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!
Esenler Teknoloji Üssü Oluyor!

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Akıllı Şehir, Esenler, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Esenler Teknoloji Üssü Oluyor! - Son Dakika


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