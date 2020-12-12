Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz" - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

12.12.2020 15:20
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz" dedi. Aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı.

"Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

Erdoğan, "Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik" dedi.

"Etkili ve tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var"

"Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var" dedi.

"Gaziantep'e kuru liman kazandıracağız"

Gaziantep'in adeta yaşayan bir fabrika gibi çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz. Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ-Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor, tamamlanan kısımlar hizmete açılıyor" dedi.

"Barajımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan, Gaziantep'te 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, "Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Millet bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşaatı sürüyor. Gaziantep'e ülkemizin en güzel en modern statlarından birini yaptık. Gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajımızın şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Gaziantep, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Suç makinelerinin yol ortasındaki silahlı çatışması kamerada: 1 ölü Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz         
14:45
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi         
14:35
Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı         
14:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada         
12:59
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmir-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmir-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılacak         
11:02
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 15:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei