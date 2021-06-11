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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz"

11.06.2021 16:40

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" -"Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir" -"Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz"

-"Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir"

-"Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek"

-"Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz"

-"Suyu barajlarla biriktirerek ihtiyaç duyulan vakitlerde kullanmaktan geçiyor. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 metreküplük su depolama hacmine sahip olduk"

İSTANBUL - Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Su yönetimi konusunda, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su temini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Barajımız, ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek" dedi.

"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendireceğiz"

"Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız" diyen Erdoğan, "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su temini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir" diye konuştu.

"Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz"

Erdoğan, verilen kararlı mücadeleyle Türkiye'nin terör örgütleri ve suç çetelerinden kurtarıldığını söyleyerek, "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven huzur refahla hedeflerimize ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sağlık alt yapımızın önemine salgın döneminde şahit olduk. Barajların ve sulama, içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin de en küçük kriz durumunda nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu gördük. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın ekonomisini ayakta tutma iradesinden asla taviz vermemiştir" dedi.

"Milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü yeniden aydınlık geleceğe kavuşması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Türkiye, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz' - Son Dakika


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