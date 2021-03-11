Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık

11.03.2021 17:56
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık alanında yapılan çalışmaları paylaştı. Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" dedi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERErdoğan paylaştığı görselde ise, 'Hizmetler' başlığı altında, Koronavirüs Operasyon Merkezi'nin devreye alındığını ve Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatarak, dünyadaki ilk örneklerinden biri olan 2019-nCOv hastalık rehberinin yayımlandığını, yerli tanı kitlerinin geliştirildiğini, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'nin kurulduğunu, Hayat Eve Sığar Uygulamasının devreye alındığını ve inaktif aşıların uygulanmaya başlandığını kaydetti.'Aşı' başlığında ise devam eden 18 ayrı aşı çalışmasının Türkiye'yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Erdoğan yine bu süreçte, İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerinin açıldığını, sağlık tesisi sayısının yüzde 55, kamu hastanelerinin erişkin yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 51 arttırıldığını kaydetti.YERLİ SOLUNUM CİHAZI

Erdoğan 'Yerli Solunum Cihazı' başlığında ise kısa sürede yerli solunum cihazının seri üretimine geçildiğini hatırlatarak, "Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti. Yurtdışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı. Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı. Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı" ifadesini kullandı.

Buğra OLAÇ/ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Ventilatör, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika


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