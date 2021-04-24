Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarıyla yapılan iftara katıldı.

Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir