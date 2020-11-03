Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"
03.11.2020 20:16
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz" "Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"
"Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir"
"Yıkımın yoğun olduğu Bayraklı'da bin adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibariyle başladık"
"Eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz"
"İş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir"
"Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz"
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