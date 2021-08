Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuanda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya neredeyse benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuanda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya neredeyse benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Şehir hastanelerimizle birlikte biz zaten ülkemizi farklı bir yere taşımış durumdayız"

"İşsizlik rakamlarında da dikkat edin ülkemiz yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. İşsizlikte de Türkiye şuanda olumlu istikamette ilerliyor"

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kg başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg da 2 lira olarak veriyoruz"

"Asgari ücret ile 4 bin lira arasında ücret alan işçilere seyyanen 500 lira zam yapıldı. En düşük ücret 4100 liraya yükseltildi. En düşük ücret alana işçilerin aylıklarında 1217 liralık artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan kamu işçilerinin tamamına Birinci 6 ay için yüzde 12 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere ücret zammı yapıldı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanmaya yönelik, "Covid-19 salgını ile mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız şuanda aşı. Hastalığın ortandan kalkması için toplumun büyük kısmının hastalığa karşı bağışıklık kazanması şart. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılar ve getirilmesi tartışılan aşı zorunluluğu hakkında insan hakları ihlali düşüncesine katılmadığını vurgulayan Erdoğan,

"Bir devletin görevi vatandaşının sağlığını korumaktır. Sağlığını koruması için gerekli olan ne ise hastanesinden tut ilacına kadar teminidir. Şuanda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya neredeyse benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Şehir hastanelerimizle birlikte biz zaten ülkemizi farklı bir yere taşımış durumdayız. Tabi Covid-19 salgını ile mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız şuanda aşı. Hastalığın ortandan kalkması için toplumun büyük kısmının hastalığa karşı bağışıklık kazanması şart. Onun için vatandaşlarıma sakın ha bu oyuna gelmeyin diyorum. ve biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Buna göre de imkanlarımızı seferber ettik. Dağlara kadar hemşirelerimiz çıkıyor ve oralarda aşıları yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Birçok metot kullanılırken maalesef bazıları da bu işin hala önüne geçmek istiyor. Ama biz de herkes gibi kendi aşımızı Türkovac olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. ve bu aşılar kullanılmadan önce güvenlik testlerinden de geçiyor. Türcovac aşılarını geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Son günlerde artan vakaların aşılanma durumuna baktığımızda görüyoruz ki yoğun bakımda yatanların ekseriyeti aşı olmayanlar ve ya aşı sürecini tamamlamamış olanlar. Bu haldeyken anlıyoruz ki aşısızlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Bütün vatandaşlarımızı ben aşı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkovac aşısı ile ilgili hastanelerin yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Erdoğan,

"Şuanda bunun 3. doz aşlamasındayız. Neticeleri, şuana kadar gayet güzel geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız" dedi.

"Çocuklarımız okullarına hasret kaldılar"

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan bu hafta pazartesi yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali üzerine sorulan soruya da cevap veren Erdoğan, bu tür bir şeyi düşünmekle sorumlu olmadığını ve bu durumun millet ittifakının sorunu olduğunu belirtti. Erdoğan,

"Onlar kendi aralarında kararlarını kendileri versinler. Biz Cumhur ittifakı olarak kendi aramızda konuştuk ve sağ olsun cumhur ittifakının bir diğer kanadı devlet bey bu işi zaten daha önce açıkladı. Partimin bunun hakkında kanaati belli. Dolayısıyla kamuoyunu bu tür şeylerle meşgul etmeyelim derim. Onlar nasıl düşünüyorlarsa o şekilde yola çıksınlar" şeklinde konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika hakkında söylemleri ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında dış politika var mı? Şu ana kadar girdiği bütün seçimlerden mağlubiyetle çıkmış bir kişi. Dış politika uluslararası camiada yapılır. Uluslararası camiada bay kemal nerede hangi dış politikayı yapmış? Biz uluslararası camiada dış politika ile yattık dış politika ile kalktık. Bay Kemal nerede hangi dış politikayı yapmış? Bunu konuşmayı bile ben zayi addederim" dedi.

Anayasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Erdoğan,

"Biz yeni anayasa ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. ve son çalışmayı dün yaptık. Bu arada işin adeta koordinasyonunu yürüten arkadaşımız bütün son bilgileri dün heyetimizden aldı ve tekrar üzerinde çalışmasını yapacak ve son bir yani efradını cami ayarını mani diyebileceğimiz şekline dönüştürüp heyetimize bir sunum daha yapacak. Bu artık özetin özeti olacak. Bu arada tabi bize cumhur ittifakının bir diğer tarafı olarak MHP ta işin başında hazırlıklarını getirmişti. Bu hazırlıklar da yine heyetimiz tarafından onun üzerinde çalışıldı. Ben Devlet beyle bunu tekrar konuşacağım. Veyahut da Devlet beye bu hazırlığımızı takdim edip bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha iyi bir noktaya taşıyalım. ve beraberce de meclisin açılmasından önce aramızda bu hazırlığı adeta bitirme noktasına getirmiş olalım. Ama biz muhalefet partilerin de somut anayasa tekliflerini milletimizin önüne koymalarını istiyoruz. Aslında gönül arzu eder ki tüm metinler ortaya çıktıktan sonra meclis çatısı altında bunların müzakereleri yapılsın ve uzlaşmaya çalışılsın" dedi.

Seçim yasası ile ilgili yapılan çalışmaları da aktaran Erdoğan,

MHP'den arkadaşlarımızla benim belirlediğimi partimizden arkadaşlarım bir araya gelip çalışma yaptılar. Bu hafta içinde biz kendi aramızda değerlendirdik. MHP'den gelen görüşlü de alarak bunları birlikte arkadaşlarımızla değerlendirdik ortada bir yerde varacağız" şeklinde konuştu.

Yeni ekonomik destek paketleri ve mevcut durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, salgın boyunca sürekli destek paketleri açıkladıklarını hatırlattı. Erdoğan, "Dünyada zaten sürmekte olan siyasi ve ekonomik dönüşümü ekonomik olarak etkiledi. Ekonomik daralma bu etkilerden biridir. Türkiye sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ekonomide de aldığı hızlı tedbirler sayesinde bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttü. Küresel düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılını yüzde 1,8 büyüme ile kapatarak gerçekten çok önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme yılın tamamını gayet iyi bir seviyede kapatacağımızın habercisi. İktidarının ilk 18 yıllık döneminde ortalama yüzde 5,1 büyüme oranına ulaşmış bir yönetim olarak bu başarının bizim için tesadüf olmadığı açıktır. Gezi olaylarından beri yaşadığımız her hadisede ekonomimiz hedef alındığı halde hatta her hadisede ekonomimiz hedef alındığı halde biz bu neticeyi elde ettik. Salgın şartlarına rağmen yıllık ihracatımızın 200 milyar dolar eşiğini aşmış olması çok önemli. Salgın şartlarının el vermesi ile bir büyük sıçramayı da bu arada hayata geçirdik. Her ne kadar orman yangınları canımız acıtmış olsa da turizmdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Salgından en çok etkilenen hizmet sektörünün de hızlı bir toparlanma içinde olduğunu görüyoruz. Devlet olarak bugüne kadar doğrudan yardımlar, hibeler ve destekleri, teşvikleri ertelemeler yoluyla her kesimden insanımıza da 700 milyar liraya yakın bir kaynak aktardık. Önümüzdeki günlerde de ihtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bizim petrol kuyularımız yok şimdi açtık. İnşallah bunlar netice verdi andan itibaren durum çok farklı olacak. Kazandığımız her kuruşu alın terimizle Çalışarak uğraşarak mücadele ederek kasamıza koyuyoruz. Milletimiz zenginleştikçe devletimizin de geliri artıyor. Dolayısıyla verdiği hizmetlerde artıyor. Bu bakımdan hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirecek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. Tabi geçtiğimiz 19 yılda ülkemizi nasıl 3 kat büyütmüş ve zenginleştirmişsek 2023 hedeflerimize ulaştığımızda yeni ve çok daha büyük bir hamleyi hayata geçirmiş olacağız. İşsizlik rakamlarında da dikkat edin ülkemiz yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. İşsizlikte de Türkiye şuanda olumlu istikamette ilerliyor

"Nihai olarak fındık fiyatları kg'da 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"

Bu sene için fındık alım fiyatlarını da açıklayan Erdoğan, "Bugüne kadar Buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık sel yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Fındık en önemli ihracat kalemlerimizden biri. Özellikle çay ile birlikte temel geçim kaynağı. Toprak mahsulleri ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kg başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg da 2 lira olarak veriyoruz. Nihai olarak fındık fiyatları kg'da 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" cümlelerini kullandı.

"En düşük ücret 4100 liraya yükseltildi"

Kamu toplu iş sözleşmesinin bugün imzalandığını bildiren Erdoğan, "İşçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece asgari ücret ile 4 bin lira arasında ücret alan işçilere seyyanen 500 lira zam yapıldı. En düşük ücret 4100 liraya yükseltildi. En düşük ücret alana işçilerin aylıklarında 1217 liralık artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan kamu işçilerinin tamamına birinci 6 ay için yüzde 12 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere ücret zammı yapıldı. 4 bin liraya kadar olan işçi ücretlerinin artışı Yüzde 34 oldu. Sözleşme kapsamındaki işçilerin tamamında bu oran yüzde 25' ulaştı. İlk kez bu sözleşme ile kamuda hizmet zammı uygulamasına geçilmiş oldu. Bu zam yaklaşık yüzde 3' e tekabül ediyor. Sözleşme ile sosyal yardım, ikramiyeler ile birlikte ortalama aylık giyinik ücret aylık 9066 liraya yükseltilmiş oldu" dedi.

"Bugüne kadar yaptığımız özellikle altyapı yatırımları boşa çıkmadı"

Tokyo'da gerçekleşen olimpiyatlarda Türk sporcuların başarıları ilgili görüşlerini ifade eden Erdoğan,

"Şu anda 2020 deki bu başarımızla ilk defa Türkiye'nin böyle bir başarısı oluyor. Tüm olimpiyatların üzerine çıkmış olmaktayız.

Ve tabi her şeyden önce ilk defa farklı branş diyeceğimiz Mete Gazoz okçulukta bizim için bir tarih yazdı ilk altın madalyamızı bize Mete getirdi. Aynı şekilde Busenaz'da bayanlarda ilk defa bize altını getirmiş oldu. Demek ki bugüne kadar yaptığımız özellikle altyapı yatırımları boşa çıkmadı" dedi.

"Boş kalan kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme yapılacak"

Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin yerleştirmeleri hakkında ve düşürülen baraj puanları ile ilgili konuşan Erdoğan,

"YKS'de baraj puanlarının düşürülmesi hakkında da konuşan Erdoğan, "Genç kardeşlerim çok sayıda girme imkanını şimdi yakalayacaklar. Bu yıl YKS'ye giren gençlerimize tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararını aldık. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı temel yeterlilik testinde eskiden 150 olan puan 140, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testinde 180 olan puan 170 olarak uygulanacak. Tabi AYT, YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunacak. Tercih ve yerleştirme süreci buna göre yürütülecek. Boş kalan kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme yapılacak. Bu imkanlardan TYT puanı asgari 140 AYT ve YDT puanı asgari 170 olan adaylar yararlanacak. Üniversitelerimizde bunların görüşülmesini YÖK yaptı. Bunun sorumlusu YÖK. YÖK bu işlerle uğraşıyor. Bir de daha önce ÖSYM'nin başında olan şimdiki Milli Eğitim Bakanım YÖK başkanım hepsi bir araya geldiler görüşmelerini yaptılar ve istişareleri yaparak millete açıkladılar" dedi.