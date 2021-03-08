Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon." - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."
08.03.2021 15:09
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."
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