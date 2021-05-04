Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin patent ve markalaşma alanında geldiği noktaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında geliştirme ve üretim çalışmaları devam eden yerli aşı, ilaçlar, tıbbi cihazların patent süreçleri ile yapılabilecek iyileştirmeler de ele alındı.