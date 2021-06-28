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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

28.06.2021 22:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Oktay, iki cumhurbaşkanının liderliğinde çok güçlü bir vizyonla iki kardeş devletin birlikte yürüdüğüne şahit olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çok daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Kültürel, sosyal, turizm, eğitim, sanayi, savunma ve tüm alanlardaki işbirliğinin çok daha ileriye taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Sayın zatıdevletleri Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev heyetiyle birlikte Türkiye ziyaretinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapılmıştı. Orada hedefler belirlenmişti. Bu hedefler bu söylediğim alanlardan 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine en kısa sürede ulaşılması hedefiydi. Biz de Karma Ekonomik Komisyonu vesilesiyle buradayız."

"Konulan hedefi inşallah zamanından önce gerçekleştireceğiz"

Salgına rağmen eylem planının çoğunun gerçekleştirildiğinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ön çalışmalarımızı yine değerli kardeşim Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ve heyetiyle yaptığımız çalışmalarda yine Ankara'da yoğun bir çalışma sonucunda 61 maddelik bir eylem belirlemiştik. Yaklaşık kırk maddesini gerçekleştirdik ve şimdi ikincisini daha da ileriye götürmeyle alakalı burada bu çalışmaları yapmak üzere heyetimle Özbekistan'dayız. Hamdolsun Yine dün akşamdan itibaren çok yoğun çalışmalar devam ediyor. Bugün akşama kadar yoğun çalışmalarımız devam etti. Konulan hedefi inşallah zamanından önce gerçekleştireceğiz gözüküyor. Ben buradan bu müjdeyi paylaşmak isterim hem Özbek halkıyla hem de Türkiye'deki Türk kardeşlerimizle de Özbek kardeşlerimizle de bunu paylaşmak istedim. Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu hedefe ulaşacağız inşallah.

Biz de biliyoruz ki o hedefe ulaşırsak her iki cumhurbaşkanımız da daha büyük hedefler verecektir. Onunla ilgili altyapı çalışmaları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretimizde de hem Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde yaptığımız faaliyetleri kendilerine arz ettik, yaptığımız çalışmaları ifade ettik hem de yine diğer alanlar ile ilgili, eğitim, kültür ve askeri konularda ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Değerli görüşlerini aldık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını, muhabbetlerini Sayın Cumhurbaşkanının şahıslarında hem kendilerine hem de tüm Özbek halkına iletmiş olduk. Son derece samimi ve önemli görüşme geçti. "

Oktay, turizmden tarıma, sanayiye kadar çok farklı alanlarda son derece verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Kendilerinin bu konudaki görüşlerini ve yine Sayın Başbakan Yardımcısıyla ilgili talimatlarını da almış olduk. Bu çerçevede ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşımış olacağız. Cumhurbaşkanımız da bu yıl çok geniş bir heyetle Özbekistan'ı ziyaret ediyor olacaklar zaten. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı olacak, onun da zeminini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu zemini oluşturmuş olduk." diye konuştu

Oktay, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ilgi ve sıcaklığı dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teşekkürlerini iletti.

Oktay, ardından Taşkent'in tarihi Hz. İmam Camisi'ni ziyaret etti. Cami avlusunda kısa bir yürüyüş yapan Oktay, Hz. Osman dönemine ait Kur'an-ı Kerim'i inceledi.

Oktay, daha sonra onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi - Son Dakika


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