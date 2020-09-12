Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, REKTÖR ÖZKAN'I ZİYARET ETTİ

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol nakli gibi önemli başarılarla Akdeniz Üniversitesi'nin adını dünyada duyuran ekibin içinde yer alan Rektör Özkan'ın AÜ Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bundan sonra da başarılı çalışmalarla hem Antalya için hem de Akdeniz Üniversitesi için güzel işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi için her türlü desteği sağlayacaklarını ve Rektör Özkan'a yapacağı çalışmalarında ve projelerinde tam destek vereceklerini belirtti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek üniversitenin güz döneminde vereceği eğitim başta olmak üzere plan ve projelerini anlattı. Başta sağlık, turizm ve tarım alanları olmak üzere Antalya'yı her alanda dünyada marka şehirler arasına taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Özkan, "Sayın Bakanımız üniversitemizi ziyareti ile bizleri onurlandırdı, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanımıza, Antalyamızı ve üniversitemizi ilgilendiren projeler sunduk. Üniversitemize olan destekleri için müteşekkiriz" diye konuştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na plaket takdim etti.