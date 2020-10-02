Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'dan önemli açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da "Minsk üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. İşgal eden ülke olmasına rağmen saldıran Ermenistan oldu. Çözümsüzlük Ermenistan'ı saldırmaya teşvik ediyor. İllegal şekilde farklı ülkelerde gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Uluslararası toplum da bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı Azerbaycan'ı topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca AB ülkelerine seslenerek, "AB, Türkiye'ye karşı objektif davranmalı" dedi.

(İHA)