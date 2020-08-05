Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığından Yemen'e taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen'de bu kere Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA