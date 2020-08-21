Son dakika politika: Doğru'dan Bakan Gül'e makamında ziyaret - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için gittiği Ankara'da bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Doğru, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için gittiğim Ankara'da yapılan toplantı sonunda Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret ettik. Ziyaret sırasında ilçeye yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bakan Gül'ü makamında ziyaretimizin sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ı makamında ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretlerde ilçemiz için faydalı görüşmeler yaptık" dedi. - GAZİANTEP